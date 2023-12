Auto cappottata in autostrada, a bordo bimba di pochi mesi: mamma e papà in ospedale, lei affidata ai pompieri

Liguria. Brutto incidente quello avvenuto ieri sulla tratta autostradale Genova Bolzaneto, Busalla sulla A7. Il conducente di una vettura ha perso il controllo e, dopo diversi urti, ha finito la sua corsa sul tetto.

A bordo, oltre lui, anche la compagna e una bimba di pochi mesi. I Vigili del Fuoco, oltre alle normali operazioni di soccorso sul mezzo incidentato, hanno anche fatto da baby sitter alla piccola che, fortunatamente, anche grazie all’uso corretto del seggiolino, è rimasta all’apparenza illesa.

A consegnarla alle braccia del Vigile del Fuoco, è stato proprio il padre. nel momento in cui è stato preso in carico del 118 per gli accertamenti sanitari.

Madre e padre sono stati condotti in ospedale rispettivamente in codice rosso e giallo, mentre la piccola, è stata portata al Gaslini per i necessari controlli.