Attesa la neve in Liguria: potrebbero arrivare anche sulla costa

Liguria. La neve in Liguria potrebbe arrivare, anche a bassa quota. Sono sostanzialmente concordi fra loro i soggetti che si occupano di previsioni meteo della nostra regione.

Che si tenga in considerazione l’ufficiale Arpal, l’altrettanto autorevole rete Limet oppure il “fenomeno social” Il Meteorologo Ignorante (più cauto, sinora), nella giornata di domenica si capirà meglio se la Liguria lunedì 4 dicembre sarà visitata dai primi, considerevoli, fiocchi bianchi.

Sì perché in realtà qualche spolverata si è già fatta vedere. All’inizio del mese sopra i 1000 metri di quota. E anche questa mattina, prima che spuntasse il sole, un paio di centimetri di neve (sottoforma di graupel) hanno fatto capolino sui monti alle spalle di Genova. Qui sotto la webcam del Beigua, al tramonto, quando ormai la neve si è quasi completamente sciolta. Lo stesso è avvenuto giovedì mattina a Calizzano.

La situazione. L’arrivo di fredde correnti settentrionali determina una chiusura di settimana soleggiata, ventosa e con un calo delle temperature – spiegano da Limet – mentre a inizio settimana prossima una nuova perturbazione ripoterà la neve nell’entroterra, ma non si esclude qualche fiocco a bassa quota anche lungo il versante marittimo.

Lunedì 4 dicembre, dal pomeriggio, avremo un incremento dei fenomeni con nevicate fino a fondovalle sui versanti padani occidentali, a partire dagli 500/7000 metri su quelli orientali. Verso sera calo della quota neve sul versante marittimo tra Genovesato occidentale e Savonese orientale, possibili fiocchi a quote collinari e nei quartieri più freddi di Savona.

Possibili nevicate lunedì nell’entroterra della Liguria anche secondo l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure. “Il transito di una perturbazione lunedì porterà deboli precipitazioni diffuse e un associato calo dello zero termico più spiccato nelle zone interne del centro ponente della Regione, dove la quota neve al suolo prevista sarà fino ai 500-600 metri”.

Bisognerà fare attenzione soprattutto sulle strade, sia per le possibili gelate sia per le ripercussioni su alberi e rami già pericolanti a causa del vento di queste ultime ore. I mezzi della Città metropolitana sono comunque pronti a entrare in azione in caso di necessità.

Per la giornata di domenica 3 dicembre, intanto, attenzione a venti e mari. Soffieranno forti raffiche di tramontana sulla costa del genovese e del ponente e nell’entroterra del genovese. Mare molto mosso sulla costa del centro e del levante, con mareggiate residue per onda lunga da Libeccio sullo spezzino. Calo dello zero termico nel corso della giornata.