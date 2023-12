Atletica Arcobaleno: primato personale di Laila Hero a Valencia, Samuele Angelini domina la “Run for Children”

Savona. Grandi soddisfazioni per i fondisti dell’Atletica Arcobaleno, che questa domenica si sono fatti notare in Italia e all’estero.

In quel di Valencia, in una gara di maratona tra le più veloci di sempre (e che registra anche il nuovo record italiano assoluto di Sofiia Yaremchuk), la portacolori Arcobaleno Laila Hero ha chiuso la prova in poco più di 3 ore (per l’esattezza 3.02.09) demolendo il proprio primato personale sulla distanza dei 42 km e chiudendo in 42° posizione tra le SF40.

A La Spezia è andata in scena la gara “Run for Children” sulla distanza di 5 km. Samuele Angelini ha impresso un ritmo decisamente “hard” per tutti gli altri partecipanti ed ha concluso, con oltre un minuto di vantaggio sul secondo classificato, in 14.35, nuovo record del percorso in questa manifestazione giunta alla 9° edizione.

E, per rimanere in tema di corsa su strada, ricordiamo l’ottimo riscontro conseguito da Arianna Tagliafico pochi giorni fa a Savona nella gara sui 10 km (Ten): 42.40, crono che rappresenta il suo nuovo primato personale e che le ha consentito di aggiudicarsi la classifica juniores.