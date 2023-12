Atletica Arcobaleno, buone prove di Nicolò Reghin e Arianna Tagliafico a Monaco

Savona. Si è svolta nei giorni scorsi nel Principato di Monaco la tradizionale corsa su strada sulla distanza di 10 Km “U Giru de Natale”, con la partecipazione di numerosi atleti liguri.

Tra questi in particolare evidenza i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona Nicolò Reghin ed Arianna Tagliafico. Entrambi si sono imposti nelle rispettive categorie, Nicolò correndo in 35.38 e Arianna in 44.18.

In gara anche Luca Conte e Maria Krad, a loro volta artefici di una buona prova.