Asl2, apertura straordinaria di ambulatori e studi medici per Capodanno e la Befana

Savona. Non solo nel weekend natalizio, anche nel periodo di Capodanno e della Befana ambulatori e studi medici di Asl2 saranno aperti in via straordinaria.

Ci si potrà rivolgere a tali servizi per problematiche di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso, con evidente risparmio di tempo.

Di seguito l’elenco degli ambulatori aperti durante le festività, divisi per distretto

Distretto delle Bormide

Ospedale di Cairo Montenotte (corso Martiri della Libertà, 30) – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 di:

sabato 30 dicembre

domenica 31 dicembre

lunedì 1 gennaio

sabato 6 gennaio

domenica 7 gennaio

Distretto Savonese

Studio medico in via Carattino, 39 a Varazze – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 di:

sabato 30 dicembre

domenica 31 dicembre

sabato 6 gennaio

domenica 7 gennaio

Dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 di:

lunedì 1 gennaio

Distretto Albenganese

Alassio Salute (Vico della Chiusetta, 14) – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 di:

sabato 30 dicembre

domenica 31 dicembre

lunedì 1 gennaio

sabato 6 gennaio

domenica 7 gennaio

Distretto Finalese

Nova Medica Finalese (via Dante Alighieri, 36 – Finale Ligure) – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 di:

sabato 30 dicembre

domenica 31 dicembre

sabato 6 gennaio

domenica 7 gennaio

Pietra Medica (viale della Repubblica, 10-12 – Pietra Ligure) – dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17 di:

lunedì 1 gennaio

Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Via XXV Aprile, 38) – dalle 14 alle 19:

da sabato 23 dicembre a domenica 7 gennaio