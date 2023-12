Arresto cardiaco in centro Albenga, l’intervento di automedica e Croce Bianca salva una vita

Albenga. Si potrebbe definire una favola di Natale, complice il lieto fine, quella avvenuta nel tardo pomeriggio di oggi ad Albenga, dove una persona ha rischiato la vita ma è stata salvata dall’intervento dei medici del 118 e della Croce Bianca ingauna.

È successo intorno alle 18, di fronte alla libreria di via Enrico d’Aste. Un uomo di 57 anni ha accusato un malore improvviso, un arresto cardiaco, e si è accasciato al suolo.

Immediata la chiamata ai soccorsi, mentre i primi ad accorrere ed intervenire sono stati alcuni passanti.

Decisivo è stato l’arrivo dell’automedica e dei militi della Croce Bianca di Albenga. Grazie alle manovre di primo soccorso e all’ausilio del defibrillatore sono riusciti a stabilizzarlo.

Sul posto presente anche la polizia locale, che ha tenuto distanti curiosi e passanti, e il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

L’uomo è stato poi accompagnato in ospedale, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, per gli accertamenti e le cure del caso.