Arenzano, una partita in ricordo del varazzino Gerolamo Valle

Arenzano. In campo nel ricordo di “Ge”. Legami. Grande amicizia, quella che non muore mai. Una partita in memoria di un varazzino conosciuto e amato: Gerolamo Valle, mancato nel novembre del 2017.

Lunedì prossimo, 11 dicembre, un incontro di calcio allo stadio comunale “Nazario Gambino”, in amicizia. Due squadre, composte da parenti stretti e amici di una vita, si affronteranno per lui che tanto amava il calcio: Ge aveva infatti militato nelle squadre varazzine dellaSan Nazario e dell’Alpicellese.

Appuntamento nel ricordo affettuoso di Gerolamo Valle, lunedì prossimo, 11 dicembre alle 20 e 30.