Aree di sosta per camper a Savona, Arecco: “Trovare nuove zone, turismo con importanti ricadute sul territorio”

Savona. “Da tempo, da più parti, viene manifestata la necessità di reperimento in città di aree di sosta per i camper. Chiediamo alla giunta quali iniziative concrete l’amministrazione ha intrapreso e cosa intende ancora fare. Infine dove saranno le aree attrezzate per la sosta temporanea e permanente”. E’ il contenuto dell’interpellanza presentata dai consiglieri di Fratelli d’Italia Massimo Arecco e Renato Giusto.

“Durante la precedente amministrazione – ricordano -, nell’ambito di una ‘antica’ progettualità risalente agli anni ’90 su terreni ubicati in località Legino, in qualità di Assessore delegato all’urbanistica, lo scrivente aveva richiesto ai soggetti attuatori che, una parte degli oneri di urbanizzazione dovuti per l’intervento, venissero destinati alla creazione, in quel contesto, di un’area attrezzata per la sosta temporanea dei camper; la relativa progettualità, all’epoca, era in avanzato stato di progettazione”.

“Il turismo legato a questa tipologia di utenza è in piena espansione da decenni – concludono – e ha ovunque importanti ricadute economiche dirette per il territorio. Anche nel caso della tassa di soggiorno, il relativo importo che potrebbe essere ricavato, probabilmente, sarebbe di considerevole entità. Nell’ambito del più volte propagandato progetto per ottenere il riconoscimento del titolo e del ruolo di capitale italiana della cultura, tale tipologia di turismo dovrebbe essere adeguatamente e attentamente valorizzato dall’Amministrazione comunale”.