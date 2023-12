Appartamento a fuoco a Pietra Ligure, una persona intossicata

Pietra Ligure. Intervento dei vigili del fuoco, intorno alle 20 di ieri sera, per un incendio divampato all’interno di appartamento in via Padre Alberti a Pietra Ligure.

Alcuni abitanti della zona della chiesa del Soccorso hanno notato il fumo fuoriuscire da un alloggio e la presenza di una persona sul balcone, così hanno dato l’allarme al Numero Unico di Emergenza.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Finale Ligure e un’ambulanza di Pietra Soccorso, oltre ai carabinieri.

Una persona, rimasta leggermente intossicata, è stata trasportata al Santa Corona di Pietra Ligure.

Ancora da accertare le cause del rogo.