Altare verso la riapertura della strada, Briano: “Lunedì entreremo nell’ex Savam, a breve l’inizio lavori”

Altare. Svolta ad Altare per la riapertura della strada principale del paese, diviso in due da oltre un anno a causa della pericolosità degli edifici dell’ex Savam. Il Comune infatti lunedì (11 dicembre) entrerà con i tecnici nell’area dell’ex vetreria per effettuare il sopralluogo e poi procedere con l’affidamento dei lavori.

Che questa fosse l’intenzione del Comune, lo aveva già annunciato il sindaco Roberto Briano durante il consiglio comunale straordinario che si è tenuto a fine settembre, dopo che Città del Vetro, proprietaria di ex Savam, aveva comunicato che per questioni di spese troppo alte non avrebbe adempiuto alla messa in sicurezza dell’area. “Ad allungare i tempi – spiega il primo cittadino – è stata poi la decisione di Città del Vetro di presentare istanza di fallimento in tribunale (a breve dovrebbe essere nominato un curatore ndr). Mi dispiace che si sia dovuto ancora aspettare, ma ora è arrivato il momento di accedere all’area e partire con i lavori. In questi giorni ci siamo anche confrontati con il tribunale e abbiamo avuto un incontro con prefettura e Sovraintendenza”.

Circa due settimane fa, il Comune ha inviato a Città del Vetro una diffida, nella quale veniva specificato che se entro il 9 dicembre non avesse attemperato alle ordinanze sindacali, l’amministrazione comunale sarebbe intervenuta direttamente: “La società non ha ancora risposto, ce lo aspettavamo, ma si è resa disponibile ad aprire i cancelli lunedì. Potremo così procedere con il primo sopralluogo dall’interno dell’area, la redazione del verbale e poi l’affidamento dei lavori. Abbiamo già chiesto e ricevuto dei preventivi, ma senza questi passaggi per il Comune è impossibile commissionare il cantiere”.

Per i lavori, il Comune ha stanziato 190mila euro, fondi derivanti dalla riduzione delle spese comunali e dall’avanzo di amministrazione: “Tutte le spese verranno addebitate alla società o al curatore” precisa Briano che poi entra nel dettaglio degli interventi da compiere per la riapertura di via 25 Aprile e via Cesio: “ In primis – spiega – si procederà con la demolizione del forno Oscar e del muro perimetrale in via 25 Aprile. Nel frattempo si completerà la progettazione strutturale per la messa in sicurezza del forno San Rocco, per cui esiste già il progetto redatto dall’Università di Genova”.

Riguardo ai tempi, non ci sono ancora certezze: “Si tratta di interventi importanti, quindi sicuramente non ci vorrà un mese – dichiara il sindaco – ma aprire la strada è la nostra priorità, quindi chiederemo all’impresa di essere il più celere possibile”.

Una svolta per Altare? “Un buon inizio, parlerò di svolta solo se riusciremo a dare uno sviluppo all’area – afferma Briano – speriamo che la Regione ci dia una mano, da soli si può fare poco, bisogna trovare un acquirente che sia interessato ad acquisire l’area. In questi mesi abbiamo lavorato non solo per cercare di risolvere il problema della strada ma anche per rendere ex Savam più appetibile possibile, ottenendo ad esempio i finanziamenti per la messa in sicurezza del Rio Gavello, necessaria per avere il permesso di costruire nell’area. Si tratta di fondi Pnrr per un totale di 805mila euro che verranno utilizzati anche per altri interventi. I lavori verranno appaltati la prossima estate”.

Il sindaco Briano poi sottolinea: “Mi dispiace che sia passato tanto tempo, ma purtroppo questa è la burocrazia. Abbiamo agito come prevede la legge, se qualche cittadino vuole saperne di più gli mostreremo tutta la documentazione di mesi di lavoro. Abbiamo ricevuto molte critiche, le capisco, ma voglio precisare che al sindaco non piace tenere chiusa la strada, a parole è tutto semplice i fatti sono altri. Abbiamo cercato in tutti i modi di poter proseguire in modo celere per evitare che, una volta iniziati, i lavori potessero essere fermati. Riaprire la strada è una priorità non solo per Altare, ma anche per tutta la Valbormida e il basso Piemonte”, conclude.