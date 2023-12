Altare, la minoranza: “Miasmi in via Paleologo, serve un intervento risolutivo ed urgente”

Altare. Miasmi in via Paleologo e realizzazione di un’area canina: sono questi i temi al centro dell’interrogazione e mozione depositate oggi dal gruppo di minoranza “Altare con noi, insieme”.

Per quanto riguarda il primo punto, l’opposizione chiede chiarimenti sul mancato intervento da parte del Comune per risolvere “un problema che già da diverso tempo è stata segnalato dai cittadini all’amministrazione comunale”, ovvero “la presenza costante e particolarmente fastidiosa di miasmi provenienti dalla rete fognaria che scorre ed attraversa via Paleologo”.

“La tutela della salute pubblica e della sicurezza della propria cittadinanza devono essere prioritari nell’agenda del sindaco e della propria giunta” sottolinea la minoranza che chiede un “intervento risolutivo ed urgente” per porre rimedio alla problematica nel centro storico.

Come detto, il gruppo ha presentato anche una mozione per chiedere la realizzazione di un’area verde attrezzata per cani: “Sul territorio comunale non esiste un’area per tali finalità, nonostante l’amore per gli animali ed in particolare per i cani sia molto diffuso, sono sempre più numerose infatti le famiglie in possesso di uno o più cani. Gli animali da affezione sono da considerarsi parte integrante della nostra società e come tali degni di ricevere attenzioni di rispetto e cura. Per questo chiediamo che venga realizzare un’area attrezzata anche nel nostro comune”, dichiarano dal gruppo “Altare con noi, insieme”.