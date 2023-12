All’attore Andrea Bruschi il Premio Cinematografico Stefano Pittaluga 2023

Liguria. Venerdì 15 dicembre alle 21 al Cinema San Siro di Genova Nervi (via alla Chiesa Plebana 5) sarà consegnato il Premio Cinematografico Stefano Pittaluga 2023 all’attore genovese Andrea Bruschi. La cerimonia sarà seguita dalla proiezione di “Un mondo fantastico” di Michele Rovini, film del quale l’attore è protagonista insieme a Diego Ribon.

L’ideatore e direttore del riconoscimento Giancarlo Giraud spiega che “il Premio Pittaluga ha sempre posto grande attenzione ai professionisti che operano nel mondo del cinema sia a livello internazionale che nazionale e locale. L’attore genovese Andrea Bruschi rappresenta entrambe le dimensioni, in quanto ha lavorato con produzioni statunitensi quale il recente Ferrari di Michael Mann mantenendo al tempo stesso un legame con il territorio, come dimostra ‘Un mondo fantastico’, commedia girata e ambientata in Liguria”.

Ideato e realizzato da ACEC Liguria con la collaborazione della FICE e della Genova-Liguria Film Commission e con il sostegno del Ministero della Cultura, il Premio Cinematografico Stefano Pittaluga è una manifestazione culturale che intende dare risalto a numerosi settori legati al mondo del cinema, con particolare attenzione al mondo della produzione, della distribuzione, dell’esercizio, dei filmmaker indipendenti, della critica e degli operatori culturali. Nel corso degli anni, il Premio è stato assegnato a diversi nomi significativi, tra cui i critici cinematografici Enrico Ghezzi e Steve Della Casa, i registi francesi Dominique Abel e Fiona Gordon, la società di produzione e di distribuzione ZaLab e la Cineteca di Genova D. W. Griffith.

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato anche al direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, alla società di distribuzione Officine UBU, al conservatore della Cineteca del Friuli Paolo Cherchi Usai e al regista indipendente Bruno Bigoni.

Il Premio è dedicato a Stefano Pittaluga, importante distributore e produttore attivo tra gli anni Dieci e gli anni Trenta del Novecento. Pioniere delle attività imprenditoriali del settore, Pittaluga ha il merito – tra gli altri – di aver prodotto il primo film sonoro della storia del cinema italiano: “La canzone dell’amore” (1930) di Gennaro Righelli.

Andrea Bruschi è un attore e cantautore nato a Genova con un’intensa carriera nazionale e internazionale che lo ha portato a interpretare più di sessanta ruoli tra film e serie tv, diretto da registi come Michael Mann, Peter Greeneway, Marco Tullio Giordana e Joe Wright. Tra i suoi ruoli più recenti vanno ricordati quelli di Franco Scaglione in “Lamborghini – The Man Behind the Legend” di Bobby Moresco, Papa Innocenzo III in “Chiara” di Susanna Nicchiarelli e il Vescovo di Modena in Ferrari di Michael Mann.

“Un mondo fantastico” è una commedia dolce-amara girata e ambientata nel Genovese che vede come protagonisti un insegnante precario e un commerciante indebitato delusi dalla vita per non essere riusciti a lavorare nel mondo della musica. I due si conosceranno quando finalmente avranno l’occasione di realizzare i propri sogni.