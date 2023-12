Alla Pro Loco di Gorra e Olle la tradizionale festa degli anziani

Finale Ligure. Domenica 10 dicembre, dalle 15, nella sede sociale della Pro Loco di Gorra e Olle, in piazza Annunziata, debitamente addobbata, si terrà la tradizionale festa degli anziani.

“E’ questa un’occasione per incontrarsi e passare un simpatico ed allegro pomeriggio assieme ai divertenti personaggi che a sorpresa interverranno durante la manifestazione”, hanno fatto sapere dalla Pro Loco.

All’evento, aperto a tutti, “solitamente partecipano anche molti finalesi non residenti nei due paesi”.

“Sarà anche l’occasione, – hanno proseguito, – per ricevere gli auguri dell’amministrazione comunale che solitamente interviene col sindaco e/o coi suoi assessori e per brindare assieme al direttivo della Pro loco alle prossime festività”.

Per tutti i 131 over 75 residenti a Gorra e Olle la Pro Loco ha preparato dei pacchi dono, che verranno distribuiti durante la manifestazione.

Il prossimo appuntamento sarà per domenica 17 dicembre, quando arriveranno in sede i simpatici personaggi di Babbo Natale e della Befana con i doni per i bimbi dei 3 ai 7 anni residenti a Gorra e Olle.