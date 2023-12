Alla Compagnia del Barone Rampante la “Festa degli Auguri” e la consegna dei Baronetti e delle menzioni speciali

Borgio Verezzi. Sabato 23 dicembre dalle 19 in poi presso la sede sociale della Compagnia del Barone Rampante in via Municipio a Borgio Verezzi, durante la Festa degli Auguri, si terrà la consueta cerimonia della consegna dei “Baronetti” e delle “Menzioni Speciali” assegnati ai ragazzi che si sono distinti meritevolmente negli spettacoli e nei corsi tenuti dall’associazione nel 2023.

Quest’anno i riconoscimenti saranno sedici e riguarderanno i corsi “Piccoli Attori in scena”, “Giovani attori in scena” e lo spettacolo “Amleto, Principe di Danimarca”.

Protagonisti i ragazzi, da sempre la vera anima dell’associazione, che presenteranno la serata, alcuni dei quali, entrati da poco nelle scuole di recitazione dei più prestigiosi teatri italiani.

Tutti i soci e gli amici sono invitati a partecipare.