Albissole, Sarpero promuove i suoi dopo il pari contro il Città di Savona: “Grandissima prestazione da parte nostra”

Albissola Marina/Albisola Superiore. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per le numerose occasioni create ma non sfruttate. È stata un’Albissole bella da vedere ma poco cinica sotto porta la squadra che quest’oggi ha sbattuto sul muro eretto da un Città di Savona dimostratosi solido e attento come di consueto.

“Oggi abbiamo disputato un grandissimo primo tempo – ha esordito Sarpero nel post gara -, credo che sia una delle prime volte che vedo la mia squadra dominare così tanto. I nostri avversari hanno disputato una grande partita nel sacrificio, sono bravi a giocare questo tipo di gare. Grande merito loro, nella seconda frazione noi non siamo riusciti se non sporadicamente a dominare come nel primo tempo nella loro metà campo. Sono soddisfatto però, grandissima prestazione da parte nostra”.

“Secondo me – ha proseguito l’intervistato – la federazione dovrebbe esprimersi perchè in un girone come il nostro si conoscono non trovo corretto che si conoscano già alcuni risultati la domenica. Mentalmente dobbiamo essere forti su questo. Il campionato a mio parere a febbraio/marzo si delineerà nei primi 3/4 posti. Dobbiamo crescere ancora un pizzico nella mentalità, mi ha sorpreso la tranquillità con cui hanno sofferto i nostri avversari”.

Sul fatto che l’Albissole non abbia ancora perso, Sarpero ha dichiarato: “Siamo l’imbattuta ma è anche vero che abbiamo pareggiato cinque volte. Fa parte di un equilibrio che c’è, sono contento che nel nostro percorso non abbiamo ancora avuto problemi nel fare il nostro gioco. Oggi a mio parere meritavamo noi, dobbiamo continuare su questa strada”.

Infine l’intervistato ha concluso il proprio intervento citando la splendida cornice di pubblico presente al Faraggiana: “Oggi penso che i tre punti siano dei nostri tifosi perchè sono venuti in tanti riempendo lo stadio. Hanno fatto un tifo incredibile e ci sono venuti a caricare anche all’allenamento di venerdì. Sono meravigliosi e sono cresciuti tantissimo insieme a noi. Dispiace non avergli regalato la gioia della vittoria”.