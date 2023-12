Albissole imbattuta, i nuovi Negro e Mancini felici: “Grande intensità negli allenamenti, raggiungeremo l’obiettivo”

Lo 0 a 0 contro il Città di Savona consente all’Albissole di rimanere imbattuta e a tre punti di distanza dagli Striscioni primi della classe. Ma non solo, il pareggio per come è arrivato e per le occasioni create dà anche la consepevolezza di potersi giocare fino alla fine le proprie carte per la vittoria del campionato.

Gli innesti del mercato Nicolò Negro, portiere classe 2003 ex Bragno e Cairese, e Matteo Mancini, attaccante del 1999 proveniente dall’Old Boys Rensen ma già con i biancazzurri ai tempi della Serie D, commentano così il pareggio con gli occhiali.

Così il nuovo numero 1 Negro: “Per me è un ritorno dopo una parentesi non troppo positiva a inizio stagione a Cairo. Mi sono ritrovato in una società ambiziosa e serie. La cornice di pubblico qui parla da sola. Sono qui da pochi giorni, ma ho visto una grandissima intensità e tanta voglia di giocare la palla. Abbiamo uno spirito tale che non possiamo che fare bene“.

Gli fa eco Mancini: “Ho lasciato questa piazza a 17 anni e ritorno sette anni dopo. Il pubblico è addirittura migliorato, ci spinge ancora di più. Ho trovato compagni fantastici. Sono convinto vedendo come ci alleniamo e come prepariamo le partite che raggiungeremo il nostro obiettivo”.