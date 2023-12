Albisola, anche piazza Dante si accende con le luminarie Natalizie

Albisola Superiore. Quest’anno l’installazione delle luminarie sul territorio di Albisola Superiore è diventata un percorso ricco di molte novità. Il prodotto finale è stato frutto dell’integrazione fra interventi in parte realizzati da una ditta incaricata dall’amministrazione comunale ed in parte il risultato della collaborazione fra gli assessori Sara Brizzo e Calogero Sprio con l’associazione Aib Albisola-Protezione Civile.

“Grazie a questi ultimi, che quest’anno avevano già consentito, fra gli altri, anche la realizzazione dell’illuminazione presso la rotatoria di Largo Gavotti, ieri si è aggiunta un’ulteriore novità ovvero l’installazione dell’illuminazione natalizia lungo il perimetro di piazza Dante – spiega Sprio – In quel contesto che è stato oggetto nel corso del tempo di molteplici interventi di riqualificazione (l’ultimo dei quali aveva visto la rimozione delle pietre ed il recupero del manto erboso) ieri pomeriggio sono stati adornati da un gradevole fascio luminoso bianco e blu 4 alberi di pero e due siepi; questa installazione rappresenta una cornice che delimita da un lato piazza Dante e dall’altra l’incrocio fra corso Ferrari e corso Mazzini, probabilmente il punto più centrale e frequentato della città”.

La presenza di molti bisogni presentati dai cittadini che vedono impegnata l’amministrazione comunale albisolese, anche su aspetti molto delicati, ha stimolato gli assessori Sprio e Brizzo a “ricercare delle soluzioni economiche ma al tempo stesso efficaci per contribuire a rendere ancor più illuminata, festosa e gioiosa Albisola”. È così che è nata in loro l’idea di “acquistare e donare alla città (come già fatto in diversi altri punti e occasioni) le luminarie di piazza Dante che, ancora una volta, grazie al supporto dei volontari della protezione civile sono state prontamente installate”.

“Aver cura del decoro urbano significa armonizzare diversi progetti ciascuno dei quali parte da un risultato conseguito precedentemente; dai tempi in cui quell’area era interessata dalla presenza dell’ex deposito dell’ACTS e dell’ex area Barosio ad oggi molta strada è stata fatta e l’unione fra opere più importanti e progetti più piccoli produce nuovi risultati ed ulteriore bellezza”.