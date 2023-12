Albenga, rinnovata convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri

Albenga. Con l’Amministrazione Tomatis si rafforza una sinergia consolidata che ha portato e sta portando a importanti risultati: rinnovata convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “Grazie a convenzioni e accordi programmatici e strutturati che vedono come “cabina di regia” Comune e Prefettura i risultati ottenuti sul tema sicurezza sono evidenti. Come Amministrazione abbiamo già posto in essere, tramite la nostra polizia locale, iniziative volte a sviluppare strategie congiunte e fornire risposte efficienti ed efficaci al territorio. Abbiamo dato il via ad azioni di prevenzione (pensiamo agli incontri con i bambini e i ragazzi sui temi della legalità) e di repressioni attraverso l’istituzione dell’ufficio Sicurezza Urbana”.

“Inoltre abbiamo avviato politiche di riqualificazione del tessuto urbano che hanno contribuito a migliorare ed accrescere l’economia cittadina, pensiamo ad esempio al netto cambio avvenuto negli ultimi anni nel nostro Centro Storico rifiorito e diventato sempre più punto di riferimento per turisti e visitatori anche delle città limitrofe e del nostro lungomare grazie anche alla nuova piazza al mare diventata punto di riferimento in particolare nella stagione estiva”.

“Oltre al Patto sella Sicurezza firmato con la Prefettura che, lo ricordo, prevede la cooperazione di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato) attraverso un’ampia condivisione d’informazioni, servizi ordinari e straordinari, implementazione della videosorveglianza, ma anche azioni di educazione alla legalità nelle scuole e di sensibilizzazione della popolazione per contrastare l’utilizzo di sostanze stupefacenti, alcool e fenomeni di bullismo o violenza domestica, abbiamo recentemente rinnovato la convenzione con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri sezione Albenga”.

“Attraverso questa collaborazione siamo riusciti anche ad alleggerire il carico di lavoro della Polizia Locale per quelle attività come il presidio durante gli eventi e manifestazioni, per fare in modo che gli agenti si possano dedicare ad altre attività come quelle inerenti alle tematiche di sicurezza urbana e contemporaneamente che la loro presenza possa svolgere da deutererete oltre ad essere un occhio importante e allenato per eventuali segnalazioni”.

“L’esperienza e competenza che queste persone hanno accumulato negli anni di servizio e che ora sono rimesse a servizio della collettività, è un prezioso contributo per la nostra città” conclude.