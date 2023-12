Albenga, lettera aperta del sindaco Tomatis all’Ato: “Acqua pubblica obiettivo da salvaguardare”

Albenga. Lettera aperta del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis all’ATO per evidenziare che l’obiettivo “da tutti sempre condiviso, e che non può essere disatteso, è la gestione pubblica dell’acqua evitando qualsiasi forma di privatizzazione“.

“Proprio questo obiettivo ci impone di approvare, durante il prossimo consiglio comunale, le modifiche allo statuto di APS per consentire all’ATO di prolungare i tempi per l’affidamento al gestore unico, elemento essenziale per salvaguardare l’affidamento in house che diversamente rischierebbe di essere compromesso. Ma questo non basta”, ha spiegato il sindaco.

“È necessario che APS predisponga un cronoprogramma, condiviso con i comuni, e che il termine del 31/12/2025 sia da considerarsi come termine ultimo inderogabile, auspicando anzi di giungere all’obiettivo ancora prima e che risulti reale la volontà di addivenire a questo obiettivo”, ha proseguito.

Nella lettera il sindaco ha, inoltre evidenziato l’importanza del finanziamento PNRR per completare la depurazione dei reflui dell’intera città: “Ho specificato che è necessario avere la garanzia che la proroga non comporti in alcun modo criticità o ritardi sul finanziamento del PNRR ottenuto dal Ministero, poiché da questo deriva la svolta ambientale dei sistema depurativo del territorio, oltre che il superamento dell’infrazione comunitaria”, ha concluso Tomatis.

Di seguito il testo integrale della lettera del primo cittadino di Albnenga.

Abbiamo preso conoscenza delle problematiche conseguenti alla proposta di modifica statutaria APS e, segnatamente, di ulteriore proroga del termine di fusione societaria, rinviato al 31 dicembre 2025 e formuliamo in appresso alcune considerazioni nell’intendo di trovare un punto di convergenza. Indubbiamente si comprendono le preoccupazioni sollevate dal Comune di Savona sulla necessità di giungere ad un gestore unico d’ambito i tempi brevi e certi.

Tuttavia, l’obiettivo da tutti sempre condiviso di perseguire la gestione totalmente pubblica dell’acqua e di evitare qualsiasi forma di privatizzazione , ci impone, in questo momento, di approvare lo statuto per consentire all’ATO di prolungare di un certo tempo la costituzione del gestore unico a regime , salvaguardando l’affidamento in house, diversamente forse compromesso.

Nondimeno, si richiede, ad APS la predisposizione di un crono programma che fissi una tempistica certa , costantemente monitorata dall’ATO con la fissazione di incontri tra i gestori e con documentati rapporti sul “progress” del lavori, affiche’ risulti evidente la reale volontà di addivenire al gestore unico in tempi certi ed anche prima del 31/12/2025.

Con questi intenti e presupposti, il Comune di Albenga porterà in approvazione nella prossima seduta di Consiglio Comunale le modifiche statutarie proposte.

Preme comunque qui ribadire che tale proroga in alcun modo comporti criticità o ritardi sul finanziamento del PNRR ottenuto dal Ministero, poiche’ da questo deriva la svolta ambientale dei sistema depurativo del territorio , oltre che il superamento dell’infrazione comunitaria. Si confida, pertanto in una convergenza di posizioni e si resta disponibili per ogni contributo ed apporto utile a tal fine.