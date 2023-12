Albenga, il 31 dicembre chiude la storica edicola di piazza della stazione

Albenga. Tira i remi in barca Luca Corona, proprietario dell’edicola di piazza Matteotti (la piazza della stazione) e il 31 dicembre l’edicola abbasserà definitivamente le serrande.

Corona aveva iniziato la sua attività nel 1994 come dipendente della famiglia Cacace, nell’edicola allora situata all’interno dell’atrio della stazione ferroviaria, poi era diventato socio e nel 2008 aveva rilevato e proseguito l’attività insieme alla compagna.

Dopo 12 anni si era trasferito nella piazza Matteotti, accanto alla merceria, ma la crisi del settore non gli ha dato scampo.

“L’edicola è un luogo ancora frequentato da persone di età media alta, i giovani sono pochissimi, i giornali non si vendono più, anche i giochi ormai non si vendono più, – ha spiegato con amarezza. – I clienti comprano su Temu e su Amazon e noi veniamo scavalcati; i margini sono risibili e il contratto di servizio fermo a trent’anni fa”.

“Il 31 dicembre quindi chiudo definitivamente l’edicola e da partita iva tornerò ad essere un dipendente in un altra attività. Mi spiace moltissimo per i miei clienti, meno per la distribuzione dei giornali e per il contorno, perchè non ci hanno aiutati per niente, quindi si chiuderà una pagina e ne apriremo un’altra”, ha concluso Corona.