Albenga, Gero Calleri dona una stella di Natale ai membri dell’amministrazione

Albenga. In occasione del consiglio comunale di ieri, il capogruppo della coalizione di minoranza, Gero Calleri, ha regalato una stella di Natale a ciascun consigliere, assessore e al sindaco, oltre che al segretario comunale ed ai dirigenti presenti in sala.

“Questo atto, che ha trasformato la sala del consiglio in un ambiente colorato e festivo, va oltre la semplice tradizione natalizia: è un messaggio di rispetto e collaborazione – spiega Cristina Porro, capogruppo della Lega Salvini di Albenga, che si unisce a questo” spirito di collaborazione e rispetto. Il gesto di Gero Calleri non è solo un augurio di buone feste, ma anche un simbolo di quello che potrebbe essere la nostra città – un luogo dove il rispetto reciproco e la collaborazione sono alla base del bene comune”.

Guardando al futuro di Albenga, Porro sottolinea “l’importanza di imparare dalle lezioni del passato. Mentre apprezziamo questo gesto di unità, non possiamo ignorare le sfide che Albenga deve affrontare. Il bilancio presentato ieri sera dall’Assessore Pelosi e votato dalla maggioranza evidenzia un’opportunità mancata di investimento credibile per la nostra economia locale. Albenga ha bisogno di una guida che non si limiti a evitare l’aumento delle tasse, ma che promuova attivamente il benessere e la crescita della nostra comunità.”

In vista delle prossime elezioni del 2024, Porro invita i cittadini di Albenga a “riflettere su ciò che la città realmente necessita per prosperare. È tempo di scegliere leader che non si autocelebrino ribadendo costantemente la propria bravura sul fare nulla, ma che guidino Albenga verso un futuro di crescita sostenibile e di opportunità per tutti.”

“Concludiamo quest’anno con un sentimento di speranza e con l’augurio di un felice Natale a tutti i cittadini di Albenga”, conclude Porro.