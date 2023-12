Albenga: è morto Angelo Mercandelli, storico presidente della Rivl

Albenga. Ieri, 16 dicembre, è venuto a mancare, presso l’ospedale di Albenga, Angelo Mercandelli, classe 1936, colonna portante della memoria resistenziale della zona ingauna.

È stato fondatore del Rivl, nel 1982, assieme al Comandante Partigiano Ramon, a Claudio Marassi, a don Giuseppe Pelle (il partigiano Celesia), a Giacomo Gaggino (Sindaco di Ortovero, fratello del Partigiano, trucidato, Franchin), a Claudio Gandolfo (padre e zii trucidati nel 1944), a don Giacomo Bonavia (la cui vita in tempo di guerra è stata romanzata da Daniele La Corte nel libro “Tradito”, distribuito dalle libreria in questi giorni), ai dottori Renzo Moisello e Franco Vairo, ad Angelo Berriolo, al professor Franco Gallea ed altri.

Il Rivl (Raggruppamento Ingauno Volontari della Libertà) rappresentò e rappresenta la costola locale della Fivl (Federazione Italiana Volontari della Libertà), nata nel 1948 “dissociandosi dall’Anpi, per sostenere l’appartenenza dell’Italia postbellica al blocco occidentale ed ai suoi valori liberali e cattolici, all’epoca insidiati dal blocco comunista sovietico”.

“Angelo, – hanno spiegato dalla Rivl, – fu ‘folgorato sulla via di Damasco’ quando, nel 1958 conobbe Maria Aschero, rappresentante dei famigliari delle Vittime della Foce del Centa: due fratelli partigiani, di cui uno, Attilio, per l’appunto ritrovato tra i cadaveri delle tristemente note fosse comuni, nel 1945. Da allora Angelo con Maria sposò la causa resistenziale, alla quale dedicò la sua prestanza fisica (chi non lo ricorda Portabandiera possente, sotto il sole cocente come sotto la pioggia o la neve), la leadership, derivantegli da innate bontà, semplicità, umiltà, generosità, serietà”.

Nel 1986, poco prima della morte, Ramon lo investì della presidenza del Rivl, che Marcandelli mantenne (raccogliendo nelle vallate ingaune un centinaio di aderenti) fino al compimento dei 40 anni dell’associazione, celebrati ad Ortovero nel settembre dello scorso anno e fino ad ora, supportato nella vecchiaia e nella malattia da un ringiovanito gruppo di accoliti.

Era anche presidente dell’associazione Veggia Arbenga quando, nel 1985, sostenne presso il ministro della Difesa Giovanni Spadolini, in visita alla città, l’attribuzione alla stessa della Medaglia d’Oro (al Valor Militare, per meriti Partigiani). La richiesta era stata inizialmente inoltrata nel 1966 dall’allora sindaco Libero Emidio Viveri ed ebbe, come noto, soddisfazione solo recentemente, “per Meriti Civili”, con decreto del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Angelo Mercandelli perseguì con determinazione la realizzazione di un Museo-Archivio-Biblioteca della Resistenza Ingauna, che ebbe una sua prima espressione, sponsorizzata dall’Istituto Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea, presso il Palazzo Ester Siccardi, ad Albenga, in viale Martiri della Libertà, dove ne è appena riapprodato, per interessamento del Comune (sindaco Riccardo Tomatis) e del suo Comitato Antifacista e di Solidarietà Democratica (presidente Giorgio Cangiano) un nucleo ricostruttivo.

Invitò i famosi partigiani cuneesi Dino Giacosa e don Aldo benevelli, nonchè i rappresentanti dei Maquisards francesi ad inaugurare il Monumento alla Resistenza di Adriano BIMBI in Piazza del Popolo, nel 1992. Professionalmente Marcandelli gestì con la moglie la Tabaccheria di via Genova fino al 1990 (fu anche rappresentante provinciale dell’Associazione Tabaccai), dedicandosi poi all’agricoltura.

“Oggi, con Maria e tutti noi, lo piangono i figli, Attilio e Claudio, ed il cognato Franco”, hanno concluso dal Rivl.

Il rosario si terrà presso la Camera Ardente dell’ospedale di Albenga oggi (17 dicembre 2023) alle 17,30 ed il funerale domani, lunedì 18 dicembre, alle 15, nella Cattedrale San Michele.