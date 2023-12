Albenga, Ciangherotti: “Serve cooperazione interforze, con FI al governo la polizia locale si raccorderà di più con Carabinieri e Finanza”

Albenga. “La questione della sicurezza ad Albenga è notevolmente peggiorata negli ultimi anni. Il gruppo di Forza Italia farà in modo che la prossima amministrazione comunale affronti questo problema da una prospettiva diversa. È essenziale stabilire un sistema di massima collaborazione tra le interforze e da questo punto vista la polizia locale dovrà interfacciarsi costantemente con tutte le forze dell’ordine del territorio”. Lo dichiara il consigliere comunale e coordinatore locale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

Secondo il capogruppo forzista, “Albenga ha la fortuna di ospitare una caserma dei carabinieri e una della guardia di finanza. Chiederemo agli alleati di centro destra un impegno attivo per assicurare il corretto funzionamento del gruppo interforze, attualmente inefficace. Da questo punto di vista, la polizia locale dovrà avere un ruolo attivo, cooperando con le altre forze di sicurezza”.

“Apprezzo molto il lavoro degli agenti della municipale – aggiunge Ciangherotti -, ma è necessario riformulare il sistema per garantire una sinergia ottimale e quindi una maggiore sicurezza per tutti cittadini albenganesi”.

Ciangherotti, infine, aggiunge: “Albenga è stata spesso protagonista di notizie locali a causa di episodi che hanno gettato un’ombra sulla reputazione della città. Questi fatti non solo hanno disturbato la serenità dei residenti, ma hanno anche arrecato danni significativi ai commercianti e, in generale, all’immagine del territorio. Siamo mettendo in piedi una strategia amministrativa per adottare un approccio rinnovato sul tema della sicurezza e la nuovo linea politica del centrodestra al governo di Albenga sarà quella di dare un forte impulso alla cooperazione tra le interforze. Il primo passo in questa direzione sarà proprio rivedere il modo in cui la polizia locale si rapporta con le altre forze di sicurezza”.