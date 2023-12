Albenga, Ciangherotti: “Giusto il sostegno alla protezione civile e all’emendamento sulle responsabilità penali”

Albenga. La sezione ingauna di Forza Italia esprime “totale e incondizionata solidarietà a tutti i volontari della Protezione civile per il meritevole servizio gratuito a tutela dell’intera città. La manifestazione di questa mattina, in piazza San Michele, con Il flash mob voluto da tutto il mondo del volontariato di PC/AIB italiano per dimostrare l’unità “prima volta in Italia”, rafforza quanto legiferato con tempestività nelle ultime ore dal governo Meloni” afferma il partito albenganese.

“Infatti, la recente sanzione penale inflitta a un volontario della Protezione civile dopo un tragico incidente, aveva lasciato perplessi la stragrande maggioranza degli amministratori pubblici. Equiparato a un dirigente, quel coordinatore su base volontaria aveva ricevuto una multa di 1800 euro, generando preoccupazioni sulla responsabilità penale e civile”.

“Immediata l’azione del governo Meloni che in pochi giorni ha approvato un emendamento al “decreto anticipi”, chiarendo che i volontari di Protezione Civile e i loro responsabili non sono equiparati ai datori di lavoro, evitando così sanzioni penali in caso di infortuni”.

“Questo principio, già presente in un decreto interministeriale, risolve incertezze normative e risponde a casi come la sanzione inflitta a un coordinatore comunale dopo un incidente mortale. Il decreto sarà discusso in Senato la prossima settimana e approvato entro metà dicembre dalla Camera dei deputati, ricevendo elogi per la tempestività da parte dei ministri Luca Ciriani e Nello Musumeci”.

“A Giovanni Naso, responsabile della Protezione Civile di Albenga, a tutti i volontari e al geom. Graziano Floccia responsabile comunale, la gratitudine per il meritevole servizio svolto quotidianamente” conclude Forza Italia Albenga.