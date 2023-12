Albenga, ancora pochi giorni per realizzare il logo celebrativo per i 920 anni della nascita della bandiera

Albenga. Ancora pochi giorni per poter diventare uno dei protagonisti del 2024 ad Albenga tramite la realizzazione del logo celebrativo per i 920 anni della nascita della bandiera ingauna.

Stanno per scadere, infatti, i termini del bando pubblico (al seguente link tutte le informazioni utili) per individuare il logo che accompagnerà tutti gli eventi e le iniziative in serbo per questo importante anniversario.

Per partecipare è necessario far pervenire, esclusivamente tramite consegna a mano, entro il giorno 20 dicembre 2023, alle 13, all’ufficio protocollo sito al piano terra del palazzo comunale in Piazza San Michele un plico in busta chiusa riportante la dicitura “Avviso pubblico per la realizzazione del logo celebrativo del 920esimo anniversario della bandiera della città di Albenga”.

Dovrà contenere: il bozzetto grafico, in scala 1:5, in cui non devono essere presenti sigle, firme o comunque nessun segno di riconoscimento, dovrà rappresentare la bandiera della Città di Albenga, dovrà riportare il numero “920°” quale anniversario della bandiera della Citta’ di Albenga e dovrà recare il motto della città “Mens Omnibus Una” Il bozzetto grafico deve essere chiuso in una busta con scritto all’esterno solamente “contiene bozzetto”;

Ma anche una “nota descrittiva” non firmata in cui si espliciti il significato della rappresentazione artistica ideata, una dichiarazione che l’opera presentata è frutto della propria creatività. La nota deve essere chiusa in una busta con scritto all’esterno solamente “contiene nota descrittiva”;

Ed infine le generalità del concorrente (Nome Cognome – Indirizzo – Telefono – E-mail) e breve curriculum vitae sull’esperienza artistica e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dell’autore per le finalità del concorso ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il tutto inserito in busta chiusa con scritto all’esterno solamente “contiene generalità”.

Afferma il Vicesindaco Alberto Passino: “Il 7 gennaio ci sarà un grande evento di presentazione delle iniziative per l’anno celebrativo e il vincitore del bando e il logo che ci accompagnerà per tutto il 2024. Con questa ricorrenza avremo occasione di celebrare non solo la bandiera di Albenga, croce rossa in campo oro, ma la nostra Città e la nostra comunità. Albenga è città d’arte, di storia e cultura, merita di essere celebrata adeguatamente ogni giorno e a maggior ragione in occasione dei 920 anni della sua bandiera”.