Albenga 2024, Podio: “Elettori chiedono centrodestra unito, obiettivo comune è la vittoria”

Albenga. “Sono lieto e onorato di essere stato indicato da alcune forze politiche come potenziale candidato sindaco del centrodestra alle prossime elezioni amministrative ad Albenga. Preferisco non entrare nel merito del naturale confronto democratico che, nelle ultime settimane e in queste ore, si sta sviluppando tra le varie forze politiche della coalizione. Da cittadino che ha a cuore il futuro della nostra città, osservo e seguo con rispetto e attenzione il dialogo tra le parti. In vista del voto, tuttavia, l’auspicio di un centrodestra unito è un elemento che accomuna tutti gli elettori della coalizione e del quale mi auguro si tenga in considerazione nel corso di questo fondamentale passaggio politico”.

Con queste parole Nicola Podio, architetto ed ex consigliere comunale albenganese, commenta le voci che lo vedono tra i possibili candidati sindaco per il centrodestra. Nel braccio di ferro tra Lega e alleati (col Carroccio che vorrebbe esprimere in prima persona il candidato), Podio ha incassato il sostegno sia a livello locale che provinciale, di Forza Italia e Fratelli d’Italia, pronte a convergere sulla sua figura.

Podio, dal canto suo, preferisce non esporsi puntando tutto sul concetto di squadra: “Nel 2024 ci aspetta una sfida significativa. Il centrodestra avrà l’opportunità di tornare al governo della città dopo 10 anni di amministrazioni guidate dal Partito Democratico. I temi che richiederanno l’attenzione della prossima amministrazione sono molteplici, e chiunque guiderà la coalizione dovrà affrontare una sfida complessa, ma anche stimolante in ottica di rilancio della città”.

“Personalmente – aggiunge Podio – sono pronto a mettermi a completa disposizione della città e dei cittadini albenganesi. Non spetta di certo a me decidere cosa sia meglio per la coalizione, ma indubbiamente un centrodestra unito rappresenta l’unica strada in grado di condurre alla vittoria. Divisi, come l’esperienza ci ha già insegnato in passato e in altre realtà, si perde sempre, mentre ad Albenga è venuto il momento di vincere, anche e soprattutto in un momento difficile e ricco di sfide come quello che stiamo vivendo”.

Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra i segretari cittadini e i coordinatori provinciali per decidere il candidato sindaco del centrodestra.