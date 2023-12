Alassio, una targa per le attività commerciali storiche della città

Alassio. Si è svolta oggi presso la sala del consiglio comunale di Alassio la cerimonia di conferimento delle targhe in argento dorato alle attività commerciali storiche della città. Il sindaco Marco Melgrati e l’assessore al Commercio Franca Giannotta hanno consegnato il riconoscimento alla signora Consolata Fucito, che da oltre cinquanta anni gestisce la pelletteria “Giancarlo e Consolata Fucito”, ai coniugi Formentin, titolari di “Calzature Formentin”, attività presente anch’essa ad Alassio da oltre cinquant’anni, e a Carlo Maria Balzola, titolare dello storico “Caffè Pasticceria Balzola”, che ha superato il traguardo dei cento anni.

Nella stessa occasione il sindaco Marco Melgrati e l’assessore Franca Giannotta hanno inoltre consegnato due pergamene ufficiali del Comune di Alassio quale riconoscimento ad altrettante attività commerciali alassine che si sono particolarmente distinte nel corso dell’anno: congratulazioni vivissime ai titolari di “Simo La Pasticceria che sognavo” per il conferimento di “Due Torte” da parte della prestigiosa guida “Pasticceri e pasticcerie d’Italia” a cura del Gambero Rosso, e al signor Gabriele Gianotti, insignito del prestigioso premio medaglia d’onore “Gold Medal”, conferito dall’Associazione Italiana Cuochi.

“E’ stato un momento di grande emozione quello che abbiamo vissuto oggi nella sala del consiglio comunale – dichiara l’assessore al Commercio Franca Giannotta – Alla presenza dei membri del consiglio e dei dipendenti degli Uffici riuniti per partecipare a questa cerimonia e per uno scambio di auguri, siamo stati orgogliosi di vedere imprenditori che operano sul nostro territorio con così tanta dedizione e da così tanto tempo da avvicinarsi al secolo e anche superarlo, insieme a giovani imprenditori che si affacciano al mondo del lavoro in un periodo storico così particolare come quello che stiamo vivendo. E’ stato davvero significativo e di augurio a quanti vogliono proseguire nelle tradizioni di professionalità e accoglienza che hanno da sempre caratterizzato il nostro tessuto commerciale. Un augurio di un Santo Natale a tutti”.