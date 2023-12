Alassio, rubati i corpi luce dei lampioni di piazza Airaldi e Durante: ripresi dal sistema di videosorveglianza del Comune che ha vinto il Premio H d’oro 2023

Alassio. Sono al vaglio dei Carabinieri le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Alassio, che nella notte tra giovedì e venerdì hanno ripreso nitidamente il furto di due corpi luce prelevati dai lampioni appena installati in piazza Airaldi e Durante.

“Amarezza per l’accaduto – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi – e allo stesso tempo fiducia nel fatto che le immagini riprese dal nostro sistema di videosorveglianza, appena insignito dalla Fondazione Enzo Hruby del prestigioso Premio H d’oro, potranno identificare i colpevoli”.

Come ha ricordato l’assessore Invernizzi, il sistema di videosorveglianza del Comune di Alassio, realizzato dalla società R.R.M. Società Cooperativa di Savona, è stato appena insignito del prestigioso riconoscimento nella categoria “Videosorvegliaza Urbana”. In Liguria un altro Premio H d’oro è stato assegnato, nella categoria “Sicurezza del territorio”, al sistema di videosorveglianza destinato al controllo del livello idrico in alveo del Comune di Genova, commissionato dalla Protezione Civile e realizzato dalla società S.E.T.I. di Scafati (SA).

Questi due importanti riconoscimenti assegnati in Liguria sono stati conferiti nell’ambito dell’iniziativa organizzata dalla Fondazione Enzo Hruby per premiare e valorizzare le migliori realizzazioni di sicurezza e con esse la professionalità degli installatori e system integrator più qualificati. Le premiazioni si sono svolte nella seicentesca Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano subito dopo la presentazione del Corso di Perfezionamento in Cultural Security Management, organizzato dalla stessa Fondazione – dedita dal 2008 a diffondere la cultura della sicurezza e a sostenere la protezione del patrimonio culturale italiano contro furti, sottrazioni e atti di vandalismo attraverso l’utilizzo delle attuali tecnologie – in collaborazione con l’Università degli Studi di Pavia.

In questa occasione sono intervenuti come relatori Andrea Erri, Direttore Generale del Teatro La Fenice e docente in Economia e Gestione dei beni culturali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Silvio Mele, già Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino ed esperto di Sicurezza Anticrimine per il patrimonio culturale, Carlo Hruby, Vice Presidente della Fondazione Enzo Hruby, e Maurizio Ettore Maccarini, docente di Economia e Gestione dell’Arte dell’Università degli Studi di Pavia.