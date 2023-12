Alassio, rubate le sagome di Babbo Natale dei commercianti

Alassio. Natale è appena passato ma ad Alassio qualcuno ha deciso di “prendere in ostaggio” le sagome di Babbo Natale.

Il loro compito era augurare buone feste ai turisti da parte del consorzio dei commercianti Alassio “Un mare di shopping”.

Popolavano in pace i boschetti di abeti allestiti per la città, salvati dallo scorso Natale per essere ripiantati in collina.

“Chi sarà stato a trafugare Babbo Natale? Le indagini sono in corso e grazie anche alle numerose telecamere distribuite sul territorio, non si dispera e c’è una concreta possibilità di rintracciare i responsabili che magari per burla le hanno solo nascoste per l’arrivo della Befana” afferma il consorzio alassino nel denunciare l’accaduto.