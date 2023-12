Alassio protagonista del vertice italo-francese per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo a Roma

Alassio. A Roma, presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, si è svolto mercoledì 29 novembre il Vertice Italo-Francese per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo, “Italia e Francia: giganti del turismo globale”. La città di Alassio è stata protagonista della giornata grazie all’impegno nell’ambito del progetto “10 Comuni”, dedicato all’alleanza strategica con la Francia, ed in particolare con la Costa Azzurra, portata avanti fin dal 2019 in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza.

E’ intervenuto in questa occasione il Consigliere del Comune di Alassio Fabio Macheda, il quale ha portato testimonianza concreta del valore di questo progetto, confrontandosi con i presenti – tra cui Gaetano Nastri, Senatore Questore del Senato della Repubblica Italiana, Patrizia Dalmasso, Presidente della Camera di Commercio Italiana di Nizza, Franck Goldnadel, Presidente dell’Aeroporto di Nizza, il Senatore Giovanni Berrino, Alexandra Masson, Deputata delle Alpi Marittime e una delegazione dell’Istituto Giacardi Galilei Aicardi di Alassio – sul processo di export turistico.

“Il Vertice svoltosi a Roma al Senato della Repubblica – spiega il Consigliere Fabio Macheda – è stato un’importante occasione per presentare i risultati ottenuti grazie a questo progetto strategico che attraverso la partnership con Nizza e la Costa Azzurra ci permette di promuovere molto bene la nostra città, la quale proprio grazie alle sinergie create ha visto crescere sempre di più negli anni la presenza di turisti francesi. Ma non solo: questo progetto, al quale collaborano diversi soggetti, tra cui la Marina di Alassio e l’Istituto alassino Giancardi Galilei Aicardi, investe diversi ambiti oltre il turismo, favorendo il commercio, la valorizzazione delle nostre eccellenze gastronomiche DE.CO. e crea costantemente importanti occasioni di incontro e di scambio in ambito di inclusione didattica. Ricordo gli eventi di grande rilievo che abbiamo realizzato in questi anni al Palazzo dello Sport di Cannes, al Tennis Club di Nizza, all’Ambasciata Italiana a Montecarlo e che hanno portato a risultati concreti ottimi per il nostro territorio. Visti i benefici che Alassio sta ottenendo grazie a questo legame virtuoso con la Francia, il nostro augurio è che questo progetto possa crescere ancora maggiormente attraverso un impegno che deve investire sempre di più lo sviluppo dell’accessibilità e della mobilità turistica, in primis attraverso le infrastrutture aeroportuali e ferroviarie. L’intervento del Presidente dell’Aeroporto di Nizza Franck Goldnadel è stato davvero importante in tal senso e foriero di ottime prospettive”.

Nella stessa giornata il Consigliere Fabio Macheda ha svolto una visita istituzionale presso le Scuderie del Quirinale, dove è attualmente esposto nella mostra “Favoloso Calvino” il Ritratto di Italo Calvino realizzato da Carlo Levi, in prestito dalla Pinacoteca “Carlo Levi” di Alassio.