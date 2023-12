Alassio piange la scomparsa dell’avvocato Raimondo Usai

Alassio. Lutto ad Alassio per la scomparsa dell’avvocato Raimondo Usai, che si è spento all’età di 81 anni la sera di Natale, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dopo una lunga malattia.

Originario di Cerra Maggiore, nel milanese, dove è nato, a soli sei anni arriva ad Alassio, che diventa la sua città d’adozione e lo sarà per tutta la vita.

Conosciuto per la sua attività professionale e storico titolare dell’agenzia immobiliare “Adelasia”, in via Vittorio Veneto (piazza Balzola). Ma non solo, in quanto il suo nome è legato allo stesso mondo associativo e alla sua passione per lo sport: è stato presidente e co-fondatore del Sport Club Alassio (squadra di calcio).

A causa della malattia negli ultimi anni si è dovuto ritirare dalla sua attività lavorativa, con la chiusura dell’agenzia.

In queste ore numerosi i messaggi di cordoglio e commozione arrivati alla famiglia: Raimondo Usai lascia la moglie Rita e i due figli, Carlo e Paolo, oltre a tutti i parenti.

I funerali si terranno domani, mercoledì 27 dicembre, alle ore 15 e 30 nella chiesa di Sant’Ambrogio ad Alassio. Il Santo Rosario sarà invece oggi, alle ore 18.00, presso la camera ardente del nosocomio pietrese.