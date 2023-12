Alassio, perde il controllo dell’auto e resta in bilico sulla scarpata

Alassio. Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi per una signora alla guida di un’auto, che ha perso il controllo del veicolo, sfondando il guard rail di protezione e rimanendo in bilico su una scarpata.

E’ successo intorno alle 12 e 30, lungo il tratto viario della strada panoramica dell’immediato entroterra di Alassio, nella frazione di Solva.

Immediato l’arrivo dei soccorritori: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga, i militi della pubblica assistenza e il 118: sono stati i pompieri a trarre in salvo la donna, rimasta all’interno dell’abitacolo.

Per lei, fortunatamente, solo tanto spavento per l’accaduto ma nessuna conseguenza: non ha riportato alcuna ferita o trauma a seguito dell’incidente stradale.

Il mezzo è stato poi rimosso e messo in sicurezza.