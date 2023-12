Alassio, nuovo regole per i commercianti del centro storico. Giannotta: “Per rendere la nostra città più bella”

Alassio. Con la delibera approvata nel corso del Consiglio comunale di Alassio svoltosi nella giornata odierna di giovedì 28 dicembre 2023, l’amministrazione ha inteso superare le disposizioni regolamentari post–emergenziali Covid, attualmente in vigore fino al prossimo 31 dicembre, nonché aggiornare i criteri generali per il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico comunale.

“Obiettivo della delibera – ha dichiarato l’assessore al Commercio e all’Urbanistica del Comune di Alassio, Franca Giannotta – è quello di rendere le aree di pregio del centro storico esteticamente più gradevoli e ordinate in quanto rappresentano l’immagine stessa della nostra città, votata per antonomasia al turismo”. Dopo un adeguato periodo transitorio, concesso ai commercianti per adeguare le loro attività alle novità contenute nel regolamento, non sarà più ammesso l’utilizzo di espositori merci mobili, ma solo di vetrinette e bacheche espositive fisse, fatti salvi gli espositori asserviti alle attività di edicola, libreria, tabaccheria. Aggiornamenti anche per quanto riguarda le aree concesse ad uso ponteggio, cantiere, posa scarrabili, soste operative per mezzi tecnici e similari, anch’esse introdotte con lo scopo di tutelare il decoro urbano nonché ad una nuova e più puntuale regolamentazione delle aree concedibili ad uso distributori automatici e ad uso posa attrezzature di supporto alla vendita e somministrazione di alimenti e di bevande.

“Tutte le proposte contenute in questa delibera – ha proseguito l’assessore Giannotta – hanno lo scopo di migliorare l’aspetto estetico del centro commerciale cittadino e di salvaguardare il tessuto commerciale stesso, anche in recepimento di proposte sostenute da tempo dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul nostro territorio. Queste proposte costituiscono il primo step di un progetto di completa rivisitazione della disciplina comunale delle attività produttive nelle aree cittadine di maggiore pregio estetico-ambientale ed architettonico, estese anche al Borgo Coscia”.

In considerazione dell’assenza di norme definitive approvate a livello parlamentare relativamente all’abrogazione di quanto concerne gli spazi asserviti a dehors, si è ritenuto di demandare ad altra deliberazione l’aggiornamento della disciplina corrispondente.

L’obiettivo di rendere la città sempre più ordinata ed esteticamente gradevole contenuto in questo provvedimento ben si sposa al fatto, annunciato in sede di Consiglio dal sindaco Marco Melgrati, che “la nostra città sarà presto l’ambientazione di fiction e questo determinerà un ritorno di immagine eccezionale e farà aumentare il flusso turistico ad Alassio”. Questa importante opportunità è resa concreta dalla proficua collaborazione del Comune di Alassio con Genova Liguria Film Commission, attivata nell’ambito del Festival Ligyes. Lo stesso Festival Ligyes è stato infatti al centro del Consiglio Comunale odierno, nell’ambito del quale il sindaco Melgrati ha fornito un’esaustiva relazione a proposito dei costi sostenuti per il suo svolgimento e per quello del White Gala Dinner, in risposta all’interpellanza presentata dal Gruppo Alassio di tutti. Il sindaco Melgrati ha inoltre sottolineato che una parte dei costi del Festival verranno ristorati con il finanziamento regionale di 31.500 Euro, “un contributo importante che sottolinea ancora una volta il valore di questa manifestazione che coinvolge non solo Alassio ma anche la città di Genova, dove si sono appena svolte tre masterclass d’autore di importante rilievo e laboratori Educational a cui hanno partecipato moltissimi ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado da Alassio a Genova”.

Di grande rilievo anche le notizie annunciate dall’assessore ai Lavori Pubblici e Demanio Rocco Invernizzi: sono stati infatti appena liquidati 1 milione e 700 mila euro al Comune per il ripascimento effettuato nell’anno 2021, ed è stato approvato da parte di Regione Liguria il decreto contenente le modifiche al PUD (Piano di Utilizzo delle aree Demaniali) che vanno a vantaggio del settore turistico-commerciale e nello specifico alle attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti). Inoltre, nella giornata di oggi, l’assessore Invernizzi ha annunciato che è stata approvata la delibera di Giunta relativa all’estensione delle concessioni demaniali sino al 2025, in attesa che lo Stato centrale legiferi sul settore demaniale.

Durante il Consiglio Comunale odierno è stato anche approvato il rinnovo della Convenzione tra i Comuni di Casanova Lerrone e Alassio, per l’esercizio della forma associata delle funzioni in materia di tutela del Vincolo Idrogeologico e relative al rilascio di autorizzazione alla riduzione della superficie boscata.

Nella seduta odierna del Consiglio è stata inoltre approvata la convenzione – giunta al quarto rinnovo – tra il Comune di Alassio e il Comune di Garlenda per la gestione associata dei servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 16 del Distretto Socia-sanitario n. 4 Albenganese.

Unanime il cordoglio da parte dei membri del Consiglio Comunale verso la tragedia della guerra che, dal Medio Oriente all’Ucraina, fa versare fiumi di sangue innocente, espresso dopo la lettura, da parte del Consigliere di minoranza Paolo Battistelli, di uno scritto elaborato dal Consigliere di minoranza Lorenza Paola contenente una ferma condanna alla guerra e la richiesta di un cessate il fuoco immediato e definitivo.

Si rammenta, per quanti volessero approfondire la trattazione dei punti qui citati e degli altri all’ordine del giorno, che la registrazione integrale del Consiglio Comunale è disponibile nel sito web del Comune di Alassio nella sezione “L’Amministrazione”.