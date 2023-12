Alassio, Nova Kronos dona scatolette e crocchette per gli animali delle famiglie in difficoltà

Alassio. Come da tradizione, anche quest’anno, l’associazione Nova Kronos, per Natale ha donato una fornitura di confezioni di cibo agli animali domestici delle numerose famiglie alassine in difficoltà e seguite dai Servizi sociali del comune di Alassio.

Accolti dall’assessore Loretta Zavaroni e dalla responsabile del servizio Ivana Sirtori, giovedì 21 dicembre i di volontari dell’associazione, guidata dal presidente Alberto Briatore, hanno consegnato i prodotti alimentari per gli animali domestici di proprietà degli assistiti agli uffici comunali di piazza Paccini.

Una nuova fornitura avverrà nel prossimo mese di gennaio. Infatti ieri, 23 dicembre, l’Associazione Nova Kronos ha avuto comunicazione da parte di Giovanni Morando, patron della famosa ditta di produzione di alimenti per animali, Morando Spa, di Andezeno (To) della donazione di un quantitativo di circa 500 kilogrammi dei loro prodotti.