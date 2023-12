Alassio, il 26 dicembre il tradizionale cimento invernale

Alassio. Nella città illuminata a festa dalle videoproiezioni di Chrismas in Riviera, e animata dalle varie attrazioni organizzate per il Natale e dalle parate festose degli acrobati nelle vie della città, Alassio Christmas Town si avvia verso una delle manifestazioni più attese del periodo: il Cimento Invernale che, giunto alla sua 59esima edizione, è il più storico della Liguria e tra i più vecchi d’Italia.

L’evento, organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con il Comune di Alassio e il Circolo Nautico al Mare (CNAM), si svolge come sempre a Santo Stefano quest’anno sarà ancora più ricco e spettacolare, con una mattinata all’insegna delle attività legate al mare presso il Pontile Bestoso. Si comincia alle ore 10 con una dimostrazione di marcia acquatica a cura dell’Alassio Wave Walking CNAM, a cui seguirà, alle ore 10.30, la gara di Canotto Race. Questa gara consiste nel percorrere un tragitto di 200 metri in mare su un gommone nei pressi del Pontile Bestoso, nel minor tempo possibile. L’equipaggio è composto da due persone e il canotto con remi, che non dovrà essere modificato in alcun modo, se non decorato secondo il tema prescelto dall’equipaggio stesso.

La mattinata entra ulteriormente nel vivo alle ore 10.45, con i partecipanti che si tufferanno dal Pontile Bestoso con un simpatico cappellino da Babbo Natale. Gran finale alle ore 11 con l’evento principale della manifestazione, ovvero il mitico Cimento: un tuffo in mare in pieno inverno a cui possono partecipare tutti, adulti e bambini. Gli impavidi bagnanti, “sprezzanti del pericolo”, si tufferanno in acqua dalla spiaggia accanto al Molo. Come sempre è grande l’impegno da parte della Sezione di Alassio della Società Nazionale di Salvamento, che dedica interi mesi di lavoro alla preparazione di questa manifestazione, quest’anno resa ancora più spettacolare dalle iniziative collaterali. Una manifestazione che come sempre richiama moltissime persone – oltre 200 i partecipanti delle passate edizioni – e numerosi media locali e nazionali.

Per i partecipanti ci saranno omaggi, un diploma e un brindisi finale.

Trascorsa questa splendida giornata, il Pontile Bestoso sarà cornice venerdì 29 dicembre alle ore 20 di una spettacolare corsa dei Babbi Natale, con partenza proprio dal Molo. L’evento, organizzato dal Comune di Alassio tramite la società partecipata Gesco, prevede una corsa (o camminata) di 2,5 km, con partenza dal Molo, al termine della quale verrà offerto un brindisi a base di cioccolata calda e vin brulè; a tutti gli iscritti verrà offerto un cappellino da Babbo Natale. L’incasso della serata sarà devoluto agli Amici della gattoteca di Alassio.

Per informazioni e iscrizioni: Società Nazionale di Salvamento Sezione di Alassio Tel. 0182/646.465 Cell. 3383068111. Ufficio Stampa: cell. 348 7809962