Alassio, due locali in via Mazzini destinati all’archivio del Comune e alla promozione delle attività commerciali

Alassio. Il Comune di Alassio darà presto il via alla riqualificazione di due locali siti al piano terra dello stabile in via Mazzini, da destinare a uso archivio del Comune di Alassio, mettendo inoltre a disposizione questi spazi agli esercizi commerciali della città per l’esposizione dei propri materiali promozionali in vetrine che verranno appositamente realizzate per questo scopo.

Il trasferimento dell’archivio del Comune di Alassio, attualmente ubicato fuori città, in questo stabile a pochi passi dal palazzo comunale, è reso oggi possibile grazie alla permuta formalizzata con atto notarile nella data di ieri, martedì 12 dicembre, di un immobile sito in via Mazzini, già di proprietà del Comune di Alassio, con i due locali sopracitati già di proprietà di Arte Savona.

“Abbiamo già dato disposizione all’ufficio tecnico comunale – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – di predisporre un progetto per la realizzazione delle vetrine in fregio a via Mazzini, da dare in affitto a chi ne farà richiesta, in maniera che venga adeguatamente riqualificata la zona che a breve termine ospiterà anche l’ingresso della sala cinema teatro congressi ubicata nell’ex Cinema Colombo. I locali che risulteranno arretrati di circa quattro metri verranno utilizzati come archivio comunale”.

“La permuta che abbiamo realizzato – dichiara l’assessore al patrimonio Franca Giannotta – è davvero molto importante in quanto permette di trasformare locali molto centrali di Alassio, che attualmente versano in uno stato dimesso che potrebbe nuocere all’immagine della nostra città, in spazi perfettamente ristrutturati da destinare all’archivio comunale e a disposizione delle attività commerciali alassine”.