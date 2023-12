Alassio, affidato l’appalto per i lavori di riqualificazione della stazione

Alassio. Con una lettera a firma di Diego Capoano, responsabile area nord ovest direzione stazioni per RFI, indirizzata al Sindaco di Alassio Marco Melgrati in data 15 dicembre 2023, Rete Ferroviaria Italiana. (RFI) ha comunicato l’avvenuto affidamento dell’appalto relativo alla predisposizione del Progetto Esecutivo e attività propedeutiche alla definizione dei lavori.

Gli stessi, come si legge nella missiva “dovrebbero partire con il nuovo anno ed essere eseguiti, interferenze con la linea ferroviaria permettendo, entro il prossimo anno […] Si dà evidenza che la settimana scorsa sono stati inoltre consegnati i lavori relativi al fabbricato viaggiatori, anche essi a breve visibili con le aree di cantiere e le attività di questo ulteriore appalto”.

Il Sindaco di Alassio Marco Melgrati: “Siamo soddisfatti di questa comunicazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana e ci auguriamo che gli importanti lavori annunciati, che porteranno in particolare alla realizzazione di due ascensori per disabili, vengano realizzati e portati a termine al più presto, come da crono programma”.

Di seguito si riporta il testo integrale della lettera.

Oggetto: Barriere architettoniche stazione di Alassio.

Rif. Nota prot n° 33681 del 19/10/2023.

In risposta alla nota in riferimento si fa presente che, relativamente agli appalti inerenti all’accessibilità, è stato affidato l’appalto relativo alla predisposizione del Progetto Esecutivo e attività propedeutiche alla definizione dei lavori. A seguire sarà emesso il contratto relativo ai lavori veri e propri, che dovrebbero partire con il nuovo anno ed essere eseguiti, interferenze con la linea ferroviaria permettendo, entro il prossimo anno.

In queste notti RFI sta realizzando le opere previsionali alla linea aerea di contatto necessarie ad assicurare la sicurezza da rischio folgorazione nel cantiere del marciapiede 2°/3° binario; propedeutiche alla fase di trivellazione, di realizzazione dei micropali di sostegno e di manutenzione della pensilina.

Attività ora poco visibili sul posto ma nei prossimi giorni saranno comunque evidenti le cantierizzazioni programmate, propedeutiche all’inizio effettivo dei lavori e connesse alle attività in corso con il primo contratto di cui sopra.

Si dà evidenza che la settimana scorsa sono stati inoltre consegnati i lavori relativi al fabbricato viaggiatori, anche essi a breve visibili con le aree di cantiere e le attività di questo ulteriore appalto.