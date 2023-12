Alassio accende il Natale per Sant’Ambrogio

Alassio. Insieme ai grandi festeggiamenti dedicati al Santo Patrono Ambrogio, che culmineranno nella tradizionale consegna dell’Alassino d’oro nella Collegiata dedicata al Santo, al centro della giornata del 7 dicembre vi sono l’accensione delle luminarie natalizie, quest’anno rese ancora più spettacolari con la realizzazione, nell’ambito del progetto “Christmas in Riviera”, di numerose proiezioni artistiche mappate sulle facciate di diversi edifici del centro cittadino e di tappeti cromatici luminosi di grande impatto visivo.

Ma non solo: venerdì 7 dicembre è anche il giorno dell’inaugurazione della Fiera DE.CO. Alassio Street Food, con la quale, fino al 9 dicembre, verranno proposte in Piazza Matteotti le specialità alassine, promuovendo la valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali ad alto valore storico. Gli stand gastronomici verranno aperti alle ore 12 con il taglio del nastro, accompagnato dall’esibizione della marching band cittadina. Ed inoltre, lo stesso 7 dicembre debutta anche il Concorso a premi “Lo shopping dei sogni”, il tradizionale evento a cura del Consorzio “Un Mare di Shopping”, grazie al quale, con una spesa minima di 100 euro effettuata nei negozi alassini fino all’8 gennaio 2024, si potranno vincere buoni acquisto del valore di 5 mila, 2 mila o mille euro.

“E’ sempre grande l’emozione che ci accompagna nell’inaugurare in occasione della festività patronale di Sant’Ambrogio le iniziative dedicate al Natale – dichiara il Sindaco di Alassio Marco Melgrati – Il calendario che abbiamo in programma per allietare grandi e piccini e far loro vivere al meglio la nostra città nel periodo più magico dell’anno è davvero ricco e di grande impatto, frutto di un importante lavoro di squadra della nostra Amministrazione e degli Uffici Comunali. Sarà un Natale bellissimo nella nostra meravigliosa Alassio”.

“Come Assessore al Commercio del Comune di Alassio – dichiara Franca Giannotta – sono orgogliosa del fatto che le festività si aprano nel segno dell’attenzione e dell’impegno che la nostra Ammminstrazione riserva alle attività commerciali di Alassio con il concorso così unico nel suo genere “Lo shopping dei Sogni” e con la Fiera DE.CO. Alassio Street Food, dedicata alla valorizzazione delle nostre tradizioni enogastronomiche”.

Insieme a queste iniziative, molte altre animeranno ad Alassio il Ponte di Sant’Ambrogio e dell’Immacolata, consultabili nella sezione eventi del portale VisitAlassio.

Si comunica inoltre che la corsa dei Babbi Natale prevista il 7 dicembre alle ore 20 è stata rinviata al 29 dicembre.