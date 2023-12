Alassio. Il cimento invernale di Alassio, nel tradizionale giorno di Santo Stefano, inaugura la serie di “ciumbe” di fine e inizio anno nel savonese. Quello alassino, giunto alla sua 59esima edizione, è il più storico della Liguria e tra i più vecchi d’Italia.

Organizzato dalla Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con il Comune di Alassio e il Circolo Nautico al Mare (CNAM), quest’anno il cimento alassino è stato accompagnato da alcune attività legate al mare presso il pontile Bestoso: una dimostrazione di marcia acquatica a cura dell’Alassio Wave Walking CNAM e la gara di “Canotto Race”, un tragitto di 200 metri in mare su un gommone da percorrere a coppie, che ha visto i partecipanti tuffarsi dal pontile con un simpatico cappellino da Babbo Natale.

E poi il tuffo in mare dei temerari, con gli impavidi bagnanti, in acqua dalla spiaggia accanto al molo: in tutto sono stati 247 i cimentisti di questa edizione, sfidando un clima abbastanza favorevole nonostante il cielo nuvoloso. Non sono stati un deterrente i 12 gradi della temperatura esterna ed i 14 gradi della temperatura dell’acqua.

La manifestazione ha richiamato ancora una volta un folto pubblico, che ha assistito all’evento lungo il tratto di lungomare.

I cimentisti, provenienti da tutta Italia ed alcuni anche da stati esteri, sono entrati in mare con l’entusiasmo che li ha sempre contraddistinti, sotto il controllo degli agenti della Polizia di Stato in moto d’acqua. Il più anziano che ha partecipato al tuffo di Santo Stefano è stato Andrea Barbaro di 85 anni, proveniente da Albenga, Rossana Iberti di 84 anni di Borghetto Santo Spirito è stata la donna più anziana a tuffarsi in mare, il più giovane è stato Leonardo Porati di appena 3 anni, mentre la più giovane è risultata Sofia Divico di Garlenda.

Il cimento di Alassio 2023 ha avuto ancora una volta iscritti provenienti dal nord Europa con Lisa Ljung, proveniente dalla Svezia, e Simutye Indré di origine lituana. Il gruppo più numeroso è risultato Happy Bussoli, 22 persone provenienti dalla provincia di Pavia. Alla fine per i partecipanti omaggi, un diploma e anche un brindisi finale.

A presentare l’iniziativa il presidente della Marina di Alassio Rinaldo Agostini, che ha passato il microfono ad un presentatore d’eccezione oggi sul lido alassino: il telecronista di Eurosport Luca Broggini, la voce delle Olimpiadi di Tokio.

Presente anche la campionessa olimpica di canottaggio Sara Bertolasi.