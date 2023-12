Al Presepe Vivente di Roccavignale un albero contro la violenza sulle donne

Roccavignale. Un albero di Natale, stilizzato e addobbato con fiocchetti rossi, con due paia di scarpe rosse appoggiate accanto, contro la violenza sulle donne. E’ comparso nel borgo di frazione Strada a Roccavignale durante la prima serata del Presepe Vivente, ieri sera, per iniziativa di un abitante e ha subito attratto l’attenzione dei visitatori.

Un gesto semplice e simbolico che accresce la valenza di una manifestazione tradizionale e molto popolare come il Presepe Vivente di Roccavignale, meta ogni anno di centinaia di visitatori.

Ieri sera gli estimatori della manifestazione natalizia non hanno fatto mancare il consueto affetto, affluendo numerosi fin dall’apertura del borgo di Strada alle 19,30. Apprezzati gli spettacoli, in particolare quelli con i rapaci, sempre molto seguiti specie dai bambini ma affascinanti anche per gli adulti. Star del presepe come sempre gli asinelli che non si sono sottratti alle carezze dei più piccoli.

Stasera si replica, con il borgo aperto dalle 19,30 e la rappresentazione con inizio alle 21,30. Idem domani sera, 24 dicembre.

Per chi volesse visitare il presepe, si raccomanda di non usare l’auto privata ma di utilizzare la navetta gratuita messa a disposizione dalla Pro Loco di Roccavignale che effettua percorso circolare tra la frazione Strada e Millesimo (Piazza della Libertà) dalle 19,30 alle 23,30, con fermata in corrispondenza della Demont.

Stasera sono attesi anche i visitatori con il pullman gratuito da Savona organizzato dalla Pro Loco che troveranno ad accoglierli Erode in persona.