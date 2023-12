Ad Alassio ultimati i lavori del secondo lotto del parcheggio di via Pera: riaperto agli utenti

Alassio. Come da cronoprogramma, nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di finitura del secondo lotto del parcheggio multipiano di via Pera. Pertanto, da oggi, martedì 5 dicembre, il parcheggio verrà riaperto e sarà fruibile agli utenti.

“Un progetto, – ricorda il Comune, – che viene progressivamente realizzato a lotti funzionali con fondi totalmente di bilancio, e all’inizio del nuovo anno riprenderanno i lavori, dedicati questa volta al terzo e ultimo lotto”.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi – di come stanno procedendo i lavori di realizzazione del parcheggio multipiano di via Pera, che grazie ad un ottimo lavoro di squadra oggi riapre agli utenti in tempo utile per le festività natalizie, come avevamo auspicato”.