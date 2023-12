A10, tamponamento all’uscita di una galleria: code e disagi alla viabilità [AGG.]

Agg. 9.55. Code in graduale diminuzione (al momento 3km) e viabilità gradualmente verso la normalità sulla A10 tra Savona e Albisola dopo l’incidente avvenuto questa mattina. Fine degli aggiornamenti.

Agg. 9.05. Sono 6 i chilometri di coda attualmente presenti sul luogo dell’incidente avvenuto questa mattina tra un’auto e un camion.

Agg. 8.27. Attualmente si registrano 4 chilometri di code lungo la tratta autostradale coinvolta nell’incidente. Le persone a bordo dei due veicoli coinvolti sono state assistite direttamente dagli operatori di soccorso sul luogo dell’evento, e al momento non è previsto alcun trasporto in ospedale. L”incidente si è concluso senza gravi conseguenze.

Agg. 8.10. Come riportato sul sito di Autostrade, nel tamponamento sono rimasti coinvolti un camion e un’auto. Per chi viaggia verso Genova è consigliata l’uscita a Savona-Vado con rientro in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la via Aurelia.

Savona. Incidente questa mattina lungo la A10, tra Savona e Albisola (Al Km 38,7, in direzione Genova).

L’episodio, un tamponamento in galleria, si è verificato poco dopo le 7.

Sul posto sono subito intervenuti l’automedica del 118, la polizia stradale, una squadra dei vigili del fuoco, i militi della Croce Bianca di Spotorno e il personale di Autostrade per l’Italia. Sul tratto interessato dall’incidente sono attualmente presenti 3km di coda.

Il sito ufficiale di Autostrade consiglia (verso Genova) l’entrata ad Albisola.

Aggiornamenti in corso.