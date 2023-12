A Vado Ligure il “Natale solidale”, consegnati oggi i pacchi di Natale alle fasce più deboli della comunità vadese

Vado Ligure. Un Natale nuovamente all’insegna della solidarietà a sostegno delle fasce più deboli della comunità di Vado Ligure. Grazie alla collaborazione in essere tra Vado Gateway, società che gestisce il Container Terminal di Vado Ligure e la locale amministrazione comunale, si è tenuta oggi presso lo Spazio Solidale di Vado Ligure in Via XI Febbraio la consegna dei pacchi di Natale alle famiglie economicamente fragili residenti nel territorio comunale vadese.

L’iniziativa odierna rientra nell’ambito di “Spazio Solidale”, il progetto di solidarietà urbana lanciato nel 2017 dal Comune di Vado Ligure e, da allora, interamente sostenuto da Vado Gateway, che prevede la consegna mensile di generi alimentari di prima necessità alle famiglie in difficoltà economica del territorio.

Un’occasione speciale, quella odierna, che ha permesso anche di omaggiare numerosi bambini di un pensiero dedicato in vista delle prossime festività.

Dal 2017 ad oggi sono state oltre 433 le famiglie che hanno beneficiato del progetto “Spazio Solidale”, un esempio virtuoso, concreto e duraturo di collaborazione pubblico – privato a sostegno delle comunità locali.

Il Commissario Straordinario del Comune di Vado Ligure, Dott. Maurizio Gatto, impossibilitato a partecipare personalmente alla cerimonia di consegna a causa di concomitanti impegni istituzionali, esprime un sentito ringraziamento a Vado Gateway e agli Uffici comunali per la realizzazione anche quest’anno di questo virtuoso progetto di welfare sociale. «Soddisfazione e plauso vanno a tutti gli operatori coinvolti nel progetto “Spazio Solidale” che, come ogni anno, si conclude con la consegna a dicembre anche di una strenna natalizia per gli adulti e per i più piccoli» ha dichiarato il Commissario Straordinario Maurizio Gatto. «Un gesto significativo che esprime il grande contenuto di solidarietà del progetto e la sensibilità dell’azienda Vado Gateway che lo finanzia, per un Natale più equo e sereno per tutti» ha concluso il Commissario Straordinario Maurizio Gatto.