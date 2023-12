A Stella una caccia al tesoro in compagnia del Grinch: un’iniziativa benefica ideata da tre bambini

Stella. A Stella una caccia al tesoro in compagnia del Grinch. Si tratta di un’iniziativa benefica ideata da tre bambini.

Proprio così. I protagonisti di questa storia sono Emma, Francesco e Davide: si sono presentati con un progetto preciso e ambizioso nell’ufficio del sindaco Andrea Castelli, che ha subito accolto la richiesta.

Ed il loro progetto si concretizzerà il prossimo 17 dicembre: dalle 14.30 Stella Gameragna accoglierà il sogno dei tre ragazzi con una divertente caccia al tesoro in compagnia del Grinch.

A ingolosire i partecipanti le famose focaccette del Circolo Ricreativo di Stella Gameragna, che generosamente si è mosso per aiutare i giovani a raggiungere il proprio scopo benefico.

Il suggestivo borgo ospiterà anche dalle 9.30 un suggestivo mercatino, sarà meta alla mattina dei Babbi Natale in moto e alle 17 è previsto il concerto di Natale de “Pulin and The Little Mice”.

Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto al progetto Gaslini delle “Principesse in Corsia”, che saranno presenti ad animare la festa. Con loro anche una piacevole incursione dei “Christmas’ Carols” della Associazione ArtIncanto di Eliana Zunino.

Per partecipare alla caccia al tesoro è necessario prenotarsi tramite messaggio WhatsApp al 324.6090971.