Savona. Tantissimi savonesi hanno popolato le vie del centro di Savona con i banchi della tradizionale fiera di Santa Lucia animando via Paleocapa, via Manzoni e corso Italia. Per ogni savonese, il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, significa preparare il presepe: tra le bancarelle dei macachi della famosa Fiera si svolge da sempre la ricerca della statuina mancante.

Solo la pandemia e le restrizioni avevano fatto saltare un’edizione della fiera. L’edizione 2020 era saltataa causa della salita dei contagi in tutta Italia, Liguria e savonese non esclusi, complici i possibili e fisiologici assembramenti. Nel 2021, invece, l’amministrazione comunale aveva deciso di farla, tornano così le bancarelle ad animare la città in vista del Natale.

Ma come nasce la Fiera di Santa Lucia? Alla fine del Medio Evo il culto della Santa di Siracusa raggiunge anche la città di Savona. La chiesa di Santa Lucia (risalente al 1946 e ricostruita nel ‘600) è cara ai Savonesi in quanto da sempre meta di pellegrinaggio il giorno del 13 dicembre: lungo la strada che porta alla chiesetta i devoti potevano comprare immagini sacre, dolci e statuine del presepe sulle bancarelle, dando origine anno dopo anno ad una vera e propria fiera, in origine chiamata anche “fiera dei pastori”, che si estendeva dall’omonima via fino a piazza Leon Pancaldo e lungo tutta via Paleocapa, dall’alba al tramonto (Qui la storia integrale).