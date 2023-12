A Savona la più bella delle giostre: giocheranno insieme bimbi normodotati e disabili in carrozzina

Savona. Giovedì prossimo, 28 dicembre 2023, alle 11 verrà inaugurata nel parco giochi di corso Colombo, nei pressi del Prolungamento, la più bella delle giostre, una speciale giostra inclusiva che vedrà divertirsi assieme bambini normodotati e disabili in carrozzina.

Un’iniziativa che si deve a un gruppo di persone (i Super Eroi Per Voi e Vanni Oddera) e di enti, capofila la Croce Bianca di Savona, iniziativa che abbiamo scelto come la nostra storia per augurarvi Buon Natale.

I fondi che servivano, circa ottomila euro, sono stati raccolti grazie a una serie di cene presso le Società di Mutuo Soccorso cittadine e a uno spettacolo che si è svolto a giugno al Palacrociere, con la partecipazione, anche economica, oltre che di Vanni Oddera, di Stella Maris, Unitalsi, alpini di Ana, Pompieropoli, Guardia Marina Nazionale, della stessa Croce Bianca e ovviamente di Costa Crociere.

Spiega Rino Lupo, consigliere e storico milite (da ben 42 anni) della pubblica assistenza: “Abbiamo volutamente scelto un gioco inclusivo, che consentisse di far divertire insieme bimbi normodotati e disabili, che possono utilizzare due posti con la loro carrozzina. Un gioco davvero unico nel suo genere”.

È il presidente della “Bianca”, Nanni Carlevarino, a fare il punto sul momento “natalizio” dell’associazione: “La tradizionale diffusione dei calendari procede secondo le aspettative, grazie ai banchetti per le strade, al punto all’Ipercoop e al porta a porta. Sono state particolarmente proficue le iniziative di Santa Lucia e della fiera di San Martino”.

Alla Croce Bianca ricordano anche la donazione di giocattoli alla Caritas, grazie a Toysland di via Nizza, e la recente iniziativa nelle scuole elementari di Villapiana, che Carlevarino illustra così: “Un’idea che si deve alle maestre per insegnare ai bimbi, volontari di domani, i valori e l’utilità del volontariato. Insegnanti e alunni sono venuti anche in sede per capire meglio come funziona la Croce Bianca e vedere un’ambulanza e le sue attrezzature, oggi all’avanguardia nel soccorso”. Quindi, cari lettori, Buon Natale a tutti.