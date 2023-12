A Savona “La magia del Natale” by Ascom e Confcommercio: in piazza Sisto animazione e doni per i bambini

Savona. Una giornata dedicata agli auguri, ai bambini, ai commercianti ed a tutte le famiglie: sarà tutto questo “La magia del Natale”, evento ideato da Ascom e Confcommercio Savona, in programma domenica 10 dicembre.

La manifestazione si terrà in piazza Sisto IV, dove verrà posizionato il gazebo di Confcommercio qui verranno offerti momenti di animazione per bambini: truccabimbi, giochi, l’incontro con Babbo Natale e la sua cassetta per imbucare le letterine.

Ma non solo. Grazie alla sinergia nata con l’Associazione Biblions della biblioteca dell’ospedale pediatrico S. Matteo di Pavia, tutti i bambini che parteciperanno all’evento, potranno ricevere un prezioso regalo che sarà offerto anche agli associati Confcommercio ed a tutti i commercianti che ritireranno la loro strenna natalizia direttamente in piazza Sisto IV.

Scopo principale di questa iniziativa è un progetto di beneficienza che vede impegnate in primis Ascom e Confcommercio, patrocinata dal Comune di Savona, con l’intento di aiutare attivamente (tutte le quote raccolte saranno totalmente devolute in beneficienza) ad acquistare un’attrezzatura medica per il reparto di Pediatria Gaslini di Savona. Anche i bambini ricoverati all’ospedale San Paolo di Savona riceveranno un prezioso dono, un modo per alleviare le lunghe giornate di degenza.

Durante la giornata sarà inoltre possibile conoscere – grazie alla presenza di personale qualificato – i servizi offerti dall’Associazione di categoria, le nuove proposte 2024 e l’intera struttura che desidera essere sempre più un punto di riferimento sul territorio locale e nazionale.

“La Giunta Ascom di Savona è felice di poter abbracciare un progetto di beneficienza importante per la nostra città, poter incontrare i commercianti e ringraziarli per i grandi sforzi che durante tutti questi anni stanno facendo con le loro attività. Sarà un momento da vivere appieno anche con le loro famiglie ed offrire così un piccolo dono che possa essere veicolo di iniziative utili e di richiamo” afferma Laura Chiara, presidente Ascom delegazione Savona.

“Per Confcommercio Savona – commenta il presidente provinciale Enrico Schiappapietra – è stato un grande piacere poter interagire con questo progetto in quanto siamo da sempre sensibili ad iniziative benefiche, soprattutto se dedicate al nostro territorio. Desideriamo inoltre essere sempre presenti e vicini ai nostri commercianti e quindi quale idea migliore che poter offrire un piccolo regalo per vivere insieme a tutti un periodo dell’anno così emozionante soprattutto per i bambini. Abbiamo così riunito le nostre forze per offrire un pomeriggio diverso dove tutti potranno godersi qualche momento di spensieratezza augurando a voi Buone Feste!”.