A Savona il convegno “Rafiki Maji – Amica Acqua” organizzato da Sister Island

Savona. Giovedì 14 dicembre alle ore 16,00 nella Sala Consiglio (lato pubblico) del Comune di Savona si svolgerà il convegno “Rafiki Maji – Amica Acqua”.

Il convegno è organizzato dall’Organizzazione non governativa (ONG), con sede in Italia, Sister Island ed ha come scopo far conoscere la realtà della Tanzania dove ogni giorno molti bambini muoiono annegati semplicemente perchè non sanno nuotare. Sister Island, attraverso progetti specifici, sta cercando di cambiare questa tragica realtà. Nel villaggio di Nungwi, situato a nord dell’isola di Zanzibar in Tanzania, a partire dal 2019, su impulso delle amiche Francesca Micheli e Rossana Sareni, hanno preso il via una serie di progetti come una scuola per l’infanzia gratuita per 190 bambini, una scuola elementare attualmente in costruzione, un corso per la prevenzione dall’annegamento per i bambini e le donne, di cui è responsabile la savonese Rossella Pisano, un orto sociale e una scuola di sartoria. Nel corso del convegno Francesca Micheli e Rossella Pisano presenteranno Sister Island e Rafiki Maji, che in lingua swahili significa Amica Acqua, attraverso le loro esperienze, le parole delle volontarie, la musica dal vivo, i video e lo shop della sartoria.

Al convegno interverranno anche l’assessore allo sport del Comune di Savona, Francesco Rossello e il delegato provinciale del Coni di Savona, Roberto Pizzorno. L’incontro sarà moderato dalla giornalista Laura Sicco.

Il convegno “Rafiki Maji – Amica Acqua” si avvale del patrocinio del Comune di Savona, del CONI provinciale di Savona, della Libertas, dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione Roggero di Savona, dell’Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia sezione di Savona, dell’Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, dell’Associazione Nazionale di Azione Sociale di Savona, della Rari Nantes Savona e di Corpoacqueo.