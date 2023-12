A Quiliano una conferenza sui cent’anni di storia dell’illustrazione italiana con il docente Walter Fochesato

Quiliano. L’assessorato alla cultura del Comune di Quiliano organizza una conferenza dal titolo “Corriere dei Piccoli. Cento anni di storia italiana” con Walter Fochesato, uno dei più importanti esperti di letteratura per l’infanzia e storia dell’illustrazione in Italia. Da molti anni, inoltre, è coordinatore redazionale del mensile “Andersen”, autore di molti libri, nonché docente all’Università di Genova.

L’appuntamento è per giovedì 14 dicembre alle ore 17 nella Sala consiliare del Comune, adiacente alla Biblioteca Civica in piazza Costituzione a Quiliano. Farà da cornice all’incontro la mostra: “Giornalini e fumetti. Avventure di carta”, curata dal collezionista Marco Tripodi.

Questa sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di fumetti, di storia e per chiunque abbia la curiosità sull’argomento, assolutamente speciale e unico. L’ingresso alla conferenza è libero. Per informazioni contattare la Biblioteca Civica al numero 019/8878311.