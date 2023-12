A Carcare la presentazione del libro “Tra i profumi e i sapori di un tempo”

Carcare. Lunedì 11 dicembre, nel Centro Polifunzionale di Carcare, alle ore 16, sarà presentato il libro “Tra i Profumi e i Sapori di un Tempo” a cura dell’Associazione Culturale Ardena di Garessio. Ricette di cucina e racconti di vita vissuta nella Val Tanaro, un’idea nata da una ricerca lunga ma entusiasmante, grazie alla quale man mano il passato della valle si palesava in tutta la sua ricchezza di sfumature e di contenuti.

La cucina povera della nonna si é rivelata ricca di fantasia e di buon senso, capace di stimolare anche i palati moderni. Nel testo si possono trovare tante semplici e stuzzicanti ricette per arricchire i pranzi e cenoni natalizi.

Ad organizzare l’evento è il Centro culturale Plodio in collaborazione con Anteas: “Scopriremo di avere tante cose in comune, forse anche le nostre radici. Chiuderà il simpatico incontro un goloso rinfresco. Un ringraziamento per la simpatia e vitalità delle fondatrici dell’Associazione piemontese, cinque gentili eclettiche poetesse che hanno al loro attivo un’infinità di eventi in vari campi artistici e di solidarietà”, sottolineano i promotori dell’iniziativa, invitando tutti a partecipare.